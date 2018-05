PODCAST | Artistas que se han hecho famosos por sus versiones

¿Sabías que “Girls Just Want To Have Fun” NO es una canción de Cyndi Lauper? ¿O que “Red Red Wine” NO es de UB40?

Hay muchos artistas y grupos que se han hecho conocidos por versionar a otros. Hasta los Beatles y los Rolling Stones empezaron haciendo covers. En The Box recopilamos algunas de las canciones que hicieron triunfar a grandes artistas versionando a otros. Hay muchas más canciones de las que imaginas que son en realidad versiones. Aquí puedes escuchar nuestro programa:

Y aquí un resumen de algunas de las peticiones recibidas:

Box Versiones