Arrestado un pasajero por ir vestido con 10 camisetas

Todos soñamos con hacer ese viaje tan deseado que llevamos planeando todo el año y convertirlo en unas vacaciones de ensueño. Aunque hay veces que ese viaje de ensueño puede convertirse en un desastre. Desde retrasos en el vuelo, problemas con el pasaporte, hoteles en los que no dormirías nunca, enfermedades repentinas o que te pierdan el equipaje.

Hoy en Wake UP! Jorge Sánchez e Inés Vila han hablado de viajes que finalmente terminaron torciéndose. ¿Quién no se ha olvidado algo imprescindible antes de volar a otro país? ¿ Nunca te has puesto enfermo en tus vacaciones? ¿Cómo hacer la maleta para que te entre todo?

Los oyentes de Wake UP! nos cuentan sus experiencias de viajes en el programa de hoy.

Eva ha entrado hoy directa al Club de los 80, nos contaba que en un viaje a Dublín perdieron la maleta de su marido. Durante la semana que estuvieron allí la maleta estuvo viajando incluso por Asia. Se la devolvieron justo antes de volver a España. Bienvenida a la familia Wake UP!

Estos son algunos trucos para hacer la maleta perfecta en tus siguientes vacaciones:

Empezar siempre por los zapatos

Enrollar siempre las camisetas

Crear varias capas de pantalones y vestidos estirados

Utiliza la funda de las gafas para guardar cargadores y accesorios

Esperamos que estos truco los ponga en práctica el pasajero británico que fue arrestado en Islandia por intentar subir al avión vistiendo excesiva ropa. Ryan Carney Williams explicó que quería evitar pagar exceso de equipaje.

Para que esto no os suceda no dejéis de echar un vistazo a las medidas del equipaje de mano de las 20 aerolíneas principales, así seguro que triunfáis con vuestro siguiente viaje.

