Arctic Monkeys publicará nuevo disco, ‘Tranquility Base Hotel & Casino’, el 11 de mayo

¡Ya está aquí! El nuevo y esperadísimo disco de los Arctic Monkeys llevará el nombre de Tranquility Base Hotel & Casino y se pondrá a la venta el 11 de mayo.

El sexto álbum de los británicos está producido por James Ford y el propio Alex Turner, y fue grabado entre Los Angeles, París y Londres. De esta manera, ya tenemos más noticias de uno de los discos más esperados del año, el que será el sucesor de AM (2013) después de cinco años de silencio musical.

Estas son las canciones que incluirá Tranquility Base Hotel & Casino:

Star Treatment One Point Perspective American Sports Tranquility Base Hotel &Casino Golden Trunks Four Out Of Five The World’s First Ever Monster Truck Front Flip Science Fiction She Looks Like Fun Batphone The Ultracheese

Podremos disfrutar de este nuevo álbum de Arctic Monkeys en Mad Cool 2018 este verano. El grupo británico estará en Madrid el viernes 13 de julio ofreciendo uno de los pocos conciertos que programarán durante el 2018 en España. Se trata de una de las confirmaciones más celebradas por el público del festival, que ya goza de un imponente line up encabezado por Pearl Jam, Jack White, Depeche Mode y Queens of the Stone Age. Los abonos de tres días están agotados, así como las entradas del primer día del evento, pero aún quedan las últimas entradas para los demás días en la web del festival.

Reedición de su disco debut en vinilo

Mientras llega el inminente lanzamiento del nuevo disco de los Arctic Monkeys, el grupo anunció la reedición de Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, el primer LP de los de Sheffield, publicado en 2006. El disco solo se podrá conseguir a través de una suscripción a Vinyl Me, Please, servicio con el que ha trabajado el grupo para este lanzamiento, que será efectivo el 15 de abril. El vinilo de 180 gramos vendrá acompañado por un libro de 16 páginas que contendrá las letras de las canciones y fotos de la banda.