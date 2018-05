Arctic Monkeys estrenan el videoclip de ‘Four Out Of Five’

El pasado viernes, Arctic Monkeys editaban Tranquility Base Hotel + Casino, su sexto álbum de estudio y el primero tras 5 años desde que publicaran ‘AM’, su álbum más vendedor hasta la fecha. Después de una desconcertante primera escucha, el grupo de Alex Turner ha lanzado el vídeo musical de Four Out Of Five, una de las canciones más fácilmente digeribles del disco.

En el vídeo de la canción, Turner parece perder el control de la realidad mientras recorre una serie de lugares, vagando por los pasillos de una gran casa señorial, siempre acompañado por el espíritu de las películas de Stanley Kubrick.