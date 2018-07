Amy Winehouse: su trágica vida en ocho canciones

Fue un 23 de julio, en su apartamento de Londres. Amy Winehouse se sumaba al fatídico club de los 27 convirtiéndose en una leyenda de la música demasiado prematuramente.

La muerte de la ya considerada diva del soul, a pesar de sus excesos, sorprendió al mundo de la música y enterró una de las carreras más prometedoras del momento. En su séptimo aniversario, la recordamos en ocho canciones imprescindibles.

Rehab

Probablemente el “no, no, no” que sonaba en Rehab es uno de esos recuerdos que todos tenemos sobre Amy Winehouse. Y es que esta canción autobiográfica nos ponía en sobre aviso, y no falló. Problemas con el alcohol y las drogas convertidos en un himno de la historia de la música.

You Know I´m No Good

Y conociendo su biografía, muchos llegaron a decir que Amy ya llevaba mucho tiempo enferma de amor antes de morir. Sus relaciones conflictivas, su profunda soledad, siempre la acompañaban. You Know I´m No Good es una buena muestra de cómo se definía de cara a los que la rodeaban.

,

Tears Dry On Their Own

Amy no sólo cultivó un género musical con maestría, sino que desde el principio se lanzó a la combinación de varios de ellos. Su admiración por lo clásicos sólo podía traer grandes interpretaciones. En este Tears Dry On Their Own, por ejemplo, es patente el sampleo sutil a Ain’t No Mountain High Enough con un videoclip dirigido por David LaChapelle.

Valerie

Entre sus colaboraciones con otros artistas, también nos dejó temas inolvidables. Con Mark Ronson colaboró en el tema Valerie, y se convirtió en uno de los hits de 2008. Cada vez que suena, incluso hoy en día, es imposible no levantarse y bailar a su ritmo.

Back to Black

La canción de desamor de Amy por excelencia, que dio nombre a uno de los mejores discos de la artista, fue Back to Black. Todo sentimiento y una gran descripción de lo que sentimos cuando muere una relación con alguien a quien queríamos.

To Know Him Is to Love Him

En este vídeo publicado en 2007, Amy interpreta este clásico escrito por Phil Spector en 1958. La canción ha sido versionada por muchos artistas a lo largo de la historia como The Beatles, Marc Bolan, Roger Waters… Amy finalmente lo publicó como cara B del single You Know I´m No Good.



Stronger Than Me

Del disco Frank, fue uno de los primeros sencillos de la británica cuando a los tempranos 20 años debutaba en la música, sorprendiendo con su intensa voz que desde esos días empezaba a enamorar a muchos. “Tú deberías ser más fuerte que yo”cantaba Amy a un amor mayor en una relación tormentosa.

Body & Soul

De la unión de vida personal y excesos surge el resultado de que su esperado tercer disco no llegara nunca. Sí sacó tiempo para participar en Duets II de Tony Bennett, disco que tiene el dudoso honor de contener la última grabación de Amy Winehouse, registrada pocas semanas antes de su muerte por una salvaje intoxicación etílica.