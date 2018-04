Amy MacDonald vuelve a Barcelona

Amy Macdonald vuelve de nuevo a nuestro país para presentar su último álbum Under Stars: Live in Berlin. Será dentro del Room Music Festival, un gran evento musical que acercará a Madrid y Barcelona los directos de algunos de los nombres más importantes de nuestro país y también del ámbito internacional.

La cantautora escocesa actuará el 14 de abril en la Sala Razzmatazz de Barcelona.

Este último álbum incluye grabaciones en directo de Under Stars, su cuarto álbum, entre las que están ‘Dream On’, ‘Automatic’ y ‘Down By The Water’, además de sus éxitos más populares como ‘Mr Rock N Roll’, ‘This Is The Life’ y ‘4 th Of July’.

En 2017 se cumplía una década desde que Amy Macdonald editara su álbum de debut, This Is The Life, con el que consiguió un éxito mundial llegando a los puestos más altos de las listas también en España.