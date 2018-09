‘Africa’ de Toto sonará durante cinco horas en bucle en un local de Bristol

Todos hemos escuchado Africa, el éxito de Toto, muchas veces, y es difícil cansarse de uno de los mayores hits de los 80. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la canción ha vuelto a la plena actualidad musical e incluso el fundador de la banda se ha preguntado qué demonios está pasando con el tema.

El grupo Weezer ya hizo que se hablara de Africa en todos los medios cuando una campaña viral consiguió que la versionaran hace unos meses. Ahora, el DJ Michael Savage ha anunciado que pinchará ininterrumpidamente durante cinco horas la ca canción en una sala de Bristol. Todo ello con fines benéficos, pues el dinero de las entradas se destinará a promover que ciertas zonas del país africano de Malawi sea autosuficiente.



El club, llamado Exchange, no solo pondrá la versión original de Africa, sino también sonará toda clase de versiones y remixes desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, lo que ha hecho que Steve Lukather, guitarrista y líder la banda, a través de su cuenta de Twitter, lo considere una tortura peor que el “waterboarding”.

This could be worse than waterboarding !! lol

I mean WTF is going on with this tune?

I mean its been GREAT for us in many ways but we recorded this as a deep cut track in 1981. NO idea what it would become! ( pun intended)

You think YOU are sick of it? But ..it’s a gift now. https://t.co/rPWHNFcCeX

— Steve Lukather (@stevelukather) 22 de septiembre de 2018