Adiós multitudinario a Aretha Franklin en su capilla ardiente en Detroit

Desde primera hora de la mañana, cientos de fans de Aretha Franklin se agolpaban en la puerta del museo Charles H. Wright de Detroit, donde descansan los restos de la reina del soul hasta que se celebre el funeral.

Travelling in style, like she always did, #ArethaFranklin arrives in a golden casket, as fans wait to see her lie in state here in #Detroit. pic.twitter.com/8bL6EcSbVj

— Rajini Vaidyanathan (@BBCRajiniV) 28 de agosto de 2018