“Abrazador profesional” uno de los empleos mejor pagados

Mañana 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Order of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, que lograron la reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo “normal” era trabajar entre 12 y 16 horas.

En Wake UP! comenzamos la semana preguntando a los oyentes por los trabajos o tareas más surrealistas que les han encomendado. Desde Jorge Sánchez leyendo necrológicas en una emisora local a una oyente que tuvo que transportar miembros amputados en un hospital. Son muchas las tareas poco usuales las que hemos tenido que desarrollar en algunas ocasiones.

Que se lo digan a Beatriz que hoy entra en nuestro Club de los 80, nos cuenta que tuvo que renunciar a un trabajo de cuidadora porque la anciana a la que cuidaba no quería cambiar las sábanas después de haber hecho sus necesidades. Bienvenida a la familia Wake UP!

Muchas celebridades han contratado trabajadores para realizar trabajos absurdos como;

Rod Stewart que contrató a un equipo de oscurecedores de habitaciones porque le molesta la claridad.

Mariah Carey sin embargo contrató a alguien que le sujetara las bebidas.

Lady Gaga tiene contratado un compañero de sueños ya que no le gusta dormir sola .

A menudo se comenta sobre las profesiones más demandadas, pero, qué hay de esos trabajos que pasan desapercibidos y que pensamos que nadie realiza. Son muchos los que llaman la atención y además están muy bien pagados:

Abrazador profesional

Probador de juguetes sexuales

Oledor de axilas

En los últimos tiempos, en parte por culpa de la crisis económica, hemos tenido muchos ejemplos de ofertas de empleo surrealistas, de esas que terminan diciendo “posible sueldo en un futuro“ o cosas por el estilo. El hecho de que en ofertas tan discriminatorias haya más de 600 candidatos pone de manifiesto que hay unas expectativas tan lamentables que la gente está dispuesta a aceptar cualquier cosa. No dejéis de pensarlo dos veces.

Tema del día: cuál es el trabajo ola tarea más rara que te han encomendado

