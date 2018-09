‘Abbey Road’: ocho curiosidades que (quizá) no sabías del último disco de los Beatles

Representa el cierre a una historia artística llena de genialidad, controversias, pero, sobre todo, a una revolución musical y cultural llamada The Beatles. Abbey Road es un disco especial y esencial en la carrera del cuarteto de Liverpool no sólo a nivel musical, sino por múltiples detalles que envolvieron su producción y posterior publicación. Si no lo sabías ya, esto es lo que debes sobre el último disco de estudio de la banda más grande de todos los tiempos.

1. El último álbum lanzado por The Beatles oficialmente fue Let It Be, sin embargo, fue Abbey Road el último en grabarse (durante los primeros meses de 1969). Por esto, aunque fue lanzado en 1969, es considerado el último disco del cuarteto de Liverpool. Let It Be fue lanzado en mayo de 1970, poco tiempo después que la banda anunciara su disolución definitiva.

2. Durante parte de la grabación del álbum, John Lennon no estuvo presente debido a un accidente. Por ello y por las tensiones que los integrantes vivían entre ellos, el ambiente adentro del estudio era demasiado tenso, y a menudo cada integrante de la banda grababa sus canciones con músicos de estudio. En Here Comes The Sun, John Lennon por primera vez no toca ningún instrumento. La canción fue grabada en su ausencia.



3. El título original para esta obra iba a ser Everest, pues esa era la marca de cigarrillos que fumaba uno de los ingenieros de grabación, Geoff Emerick. De hecho, la foto portada iba a ser tomada en el mismísimo monte Everest, pero ningún ‘beatle’ quiso viajar a Nepal y cuentan que, cuando preguntaron dónde harían finalmente las fotos, McCartney dijo: “en la calle de enfrente”.

4. La emblemática foto de los cuatro beatles cruzando el paso de peatones fue tomada el 8 de agosto de 1969, alrededor de las 11:30 de la mañana. El fotógrafo Iain Macmillan tuvo alrededor de 10 minutos para realizar la captura, pues la policía tuvo que detener el tráfico que había alrededor. Se realizó a las afueras de los estudios de EMI en Abbey Road y el concepto fue desarrollado por Paul McCartney, quien esbozó la idea. John Kosh, el director creativo de Apple Records, el sello discográfico de The Beatles, también participó en el proceso. Se tomaron seis fotos, la quinta fue la elegida. El automóvil Volkswagen Escarabajo que aparece estacionado detrás, placa patente LMW 281F, solía estar a menudo en ese lugar y se intentó pedir que se retirara, pero no encontraron a su dueño. Fue subastado en 1986 en un precio millonario.

5. Alan Parsons, el líder de The Alan Parsons Project, que entonces sólo tenía 21 años, fue uno de los ingenieros asistentes durante las sesiones de grabación de Abbey Road (1969), pero este no fue el único gran disco en el que trabajó, pues durante junio de 1972 y enero de 1973 presenció y trabajó con Pink Floyd en su Dark Side of the Moon (1973).

6. En 1973, John Lennon fue demandado porque la línea inicial de Come Together era muy similar a una línea de You Can not Catch Me del padre del rock Chuck Berry. El acuerdo extrajudicial obligó a Lennon a grabar tres canciones cuya propiedad fuera para la editorial de Morris Levy, el demandante. Esas canciones fueron a parar, como covers, en el disco Rock’ n ‘Roll (1975) de Lennon como solista.



7. El productor George Martin fue una de las cabezas principales detrás de The Beatles, sin embargo, después de unas sesiones bastante complejas y turbulentas para el White Album y para Let It Be, Martin sentía que había cerrado su ciclo con estos cuatro músicos. Sin embargo, aceptó trabajar finalmente después de que Paul le suplicara, eso sí, bajo la condición de que él tendría el control en el estudio como en los primeros discos de la banda.

8. Something fue elegida como la mejor canción de Abbey Road. Todos estuvieron de acuerdo en que la composición de George Harrison era el punto culminante del disco. A Frank Sinatra le gustaba tanto que hizo dos grabaciones del tema, al que llamó “la mejor canción de amor de los últimos 50 años”. Cabe destacar que Sinatra pensaba que el tema había sido compuesto por Lennon y McCartney.