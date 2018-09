Hace 50 años, Led Zeppelin dio su primer concierto

El 7 de septiembre de 1968, Led Zeppelin tocó su primer concierto en vivo. Fue en el gimnasio de un instituto de un suburbio de Copenhague. A pesar de que lo hicieron con el nombre The Yardbirds, el grupo del que provenía el guitarrista Jimmy Page, desde el primer momento se vio que era un grupo muy diferente.

Él era el único de la alineación conocido de esta nueva banda, que completaban el vocalista Robert Plant, el bajista John Paul Jones, y el baterista John Bonham.

En cuanto al concierto, que presentó varias canciones que aparecerían en el primer álbum de la banda, como Communication Breakdown, Dazed And Confused y You Shook Me, aún estaba muy lejos de los directos que la banda daría años después en lugares como Londres o Los Ángeles, pero fue el primer paso de Led Zeppelin en su ascenso a la cima del Olimpo del rock, y Jimmy Page merece gran parte del mérito por haberlo logrado.

La entrada costó poco más de un dólar, y el público, unas 1.200 personas, se mostró decepcionado cuando vio que en los ‘nuevos’ Yardbirds sólo quedaba un integrante original. Sin embargo, en la crónica que los Teen Clubs, organizadores del concierto, publicaron, dejaron claro que “la presentación y la música fueron absolutamente perfectas, y la música continuó sonando en los oídos incluso después de que las cortinas se bajaran luego del show”. Y apuntaba:”Permítanme en particular dar mis elogios a Jimmy Page, que ha hecho un excelente trabajo con los tres nuevos integrantes“.

Los inicios de Led Zeppelin

La banda primigenia que dio origen a Led Zeppelin, The Yardbirds, se formó en 1963, aunque sufrió muchos cambios internos en muy poco tiempo. Ese mismo año se incorporó, como guitarrista principal, Eric Clapton, que en 1965 dio paso, a su vez, a Jeff Beck. Finalmente, un año después, Jimmy Page entró en la banda y se quedó como guitarrista principal.

Finalmente la agrupación se disolvió en julio de 1968, y Page comenzó una nueva banda junto a Plant, Jones y Bonham. Dos meses después, los ingleses comenzaban su gira escandinava. Y a partir de ahí, nació una de las grandes bandas del rock a nivel mundial.