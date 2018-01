U2 atacan a Trump en su nuevo videoclip

U2 ha estrenado el video de Get out of your own way, un clip empapado de crítica política. En él, los irlandeses se valen de la técnica animada de Broken Fingaz Crew para atacar a Donald Trump, al que relacionan con el Ku Klux Klan por su política migratoria y sus recientes declaraciones racistas.

Los artífices del vídeo, han comentado: “El video aborda la situación política actual: para nosotros, 2017 fue el año en el que fascistas de todo el mundo se atrevieron a alzarse de nuevo, animados por Trump y por otros líderes mundiales que utilizan el miedo de las personas para construir muros y provocar marginación. La canción es una carta personal y también un toque de atención con respecto a la situación global. De la misma manera, nosotros hemos unido nuestro estilo de pop psicodélico con imágenes políticas. Grabamos el vídeo en analógico, usando técnicas de animación ‘paper cut’ y ‘stop motion”.

Después de trece años sin visitar Madrid, U2 ha anunciado un concierto en Madrid. Será el 20 de septiembre de 2018 en el Wizink Center dentro de su gira europea Experience + Innocence Tour y las entradas se pondrán a la venta el próximo 26 de enero.