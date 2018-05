25deM80 El paso del ‘zoo’ de U2 por el Vicente Calderón de Madrid

Después de conquistar el mundo con The Joshua Tree (1987), U2 afrontaron la década de los noventa con un rupturista cambio de estilo, tanto en la imagen como en la música. La publicación de Achtung Baby en 1991 desconcertó a la mayoría, aunque con el paso del tiempo se ha convertido en un trabajo clásico. Pero casi más desconcertante fue incluso eso de cambiar sombreros y chalecos por cuero, gafas de sol y pantallas gigantes.

La gira ZOO TV arrancó en 1992 en Florida y se paseó por pabellones de América y Europa. La propuesta de U2 ya era una máquina de cosechar éxito debido a un espectáculo futurista y emocionante, apoyado en un repertorio sin fisuras basado en Achtung Baby y The Joshua Tree y una banda en mejor forma que nunca.

Así las cosas, la banda se plantó ante más de 60.000 personas en el estadio Vidente Calderón el 22 de mayo de 1993. Los teloneros fueron Utah Saints y Ramones. Que la entrada costó 3.900 pesetas. El repertorio se basó en las canciones del disco Achtung Baby (1991), sin obviar clásicos: Zoo Station, The Fly, One, Misterious Ways, New Year’s Day, Angel of Harlem, Bullet the blue sky, Where the streets have no name, Pride, Desire, Ultra Violet, With or without you, Love is blindness y el clásico de Elvis Presley Can’t help falling in love como despedida y cierre.

El trabajo de Brian Eno para la gira Zoo TV, de U2, estaba bien calibrado. A lo largo de las poco más de dos horas que duró el concierto, los efectos luminosos y visuales fueron apoyando a los músicos irlandeses, con sugerentes imágenes y notas de color. Pero el carisma de Bono era el arma principal.

U2 vuelve con dos fechas a Madrid

Después de trece años sin visitar Madrid, U2 ha anunciado que volverá a la capital dentro de su nueva gira Experience + Innocence Tour. Después de anunciar una primera fecha, el 20 de septiembre de 2018, y de agotar todas las entradas en pocos minutos, el grupo irlandés ha anunciado una segunda fecha: 21 de septiembre.

Ha sido hace muy poco cuando el grupo de Bono ha terminado su gira The Joshua Tree para celebrar los treinta años del álbum homónimo con la que pasaron por Barcelona, y pensábamos que la banda se tomaría un descanso. Pero no, U2 debía una visita a Madrid y así lo han anunciado. Precisamente con esta gira, U2 terminó 2017 como la banda más exitosa, con 2,71 millones de entradas vendidas en 50 conciertos y una recaudación de 264,8 millones de euros.