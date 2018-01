25deM80 En el hilo musical de la Casa Blanca suena El Guardaespaldas

#25deM80 1993

Bill Clinton ocupa la Casa Blanca. Mientras en España, Felipe González es investido nuevamente presidente del Gobierno y forma su cuarto Gobierno.

En EEUU triunfa el tema principal de la Banda Sonora de una película inolvidable, El Guardaespaldas, I Will Always Love You por Whitney Houston.

En nuestro país nos rendímos al Sitio de Mi recreo de Antonio Vega.

Al otro lado del Atlántico, la cartelera exhibe Blood In, Blood Out dirigida por Taylor Hackford. Aquí un joven Álex de la Iglesia presenta su ópera prima, Acción mutante, una comedia vestida de una sorprendente una estética ciberpunk.

El erotismo de La pasión turca escrita por Antonio Gala y editada por Planeta en el año 1993 cautiva a los lectores en nuestro país. Mientras que Dragon Tears del escritor Dean Koontz es uno de los libros más vendidos en Norteamérica.