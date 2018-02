25deM80 El año que Michael Jackson salvó el intermedio de la Super Bowl

Hasta que el Rey del Pop no llegó a pisar el Estadio Rose Bowl de California, el intermedio de la Super Bowl no tenía ningún tipo de trascendencia. A excepción de Ella Fitzgerald, que había brillado con luz propia en 1972, este hoy en día codiciado espacio televisivo se había nutrido básicamente de coros, bandas universitarias y majorettes.

Fue el 31 de enero de 1993, hace 25 años, cuando se produjo un giro total en el intermedio, cuando Michael Jackson fue el elegido para actuar. A partir de este momento, miles de espectadores se interesan por la final de la NFL para ver los minutos de concierto, obviando absolutamente el evento deportivo. De hecho, es más habitual que se recuerden los partidos por los artistas que han intervenido que por qué equipo ganó cada año.

Michael Jackson salió al escenario catapultado, vestido con un traje de inspiración militar, y, durante trece minutos, encandiló a los más de 100 millones de espectadores que vieron el show en directo en Estados Unidos. Interpretó cinco canciones (Jam, Billie Jean, Black or White, We Are The World y Heal The World) junto a casi 4.000 niños cantando al unísono, fuegos artificiales, humo y vistas aéreas para apreciar el mosaico humanitario creado con carteles de los asistentes. La NFL donó 100.000 dólares a la fundación The Heal Project para apoyar la educación de niños.

Al cierre del siglo pasado, Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias y Toni Braxton dieron uno de los espectáculos más recordados. A partir del año 2000, las estrellas no han dejado de sucederse en el intermedio del partido. Nombres como Aerosmith, N Sync, Britney Spears, U2, los Rolling Stones, Paul McCartney, Madonna, Beyoncé, Bruno Mars o Lady Gaga son algunos de los nombres que han tenido la suerte de participar en este masivo show.

Justin Timberlake dará el show en el intermedio del partido entre los Patriots y los Eagles de la Super Bowl que se celebra en la madrugada del domingo 4 de febrero, en el U.S. Bank Stadium.