Lou Reed, el mago underground, en ocho canciones

Polifacético, poeta y transgresor, Lou Reed trataba abiertamente en sus canciones temas que hasta entonces eran tabú, como el sexo, la homosexualidad o las drogas. Y nos dejó temas como ‘Walk on the wild side’, ‘Perfect day’ o ‘Heroin’. Recordamos a uno de los artífices de la música underground cuando se cumplen 76 años de su nacimiento.

Le recordamos con ocho canciones imprescindibles:

Lou Reed – Walk on the wild side

The Velvet Undergorund – Heroin

The Velvet Underground – I’m waiting for the man

Lou Reed – Kill your sons

The Velvet Underground – Rock and roll

Lou Reed – Perfect Day

Lou Reed – Berlin

The Velvet Underground – Sweet Jane