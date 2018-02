10 actuaciones inolvidables de la Super Bowl

Durante casi medio siglo, cada año, millones de telespectadores presencian en directo por televisión la Super Bowl, el evento deportivo más importante de los Estados Unidos, uno de los espectáculos con más audiencia del planeta que cuenta con un descanso triunfal para artistas de la talla de Christina Aguilera, los Rolling Stones, Bruce Springsteen o Beyoncé entre otros muchos. Pero, de todas, ¿Cuáles han sido las actuaciones que han quedado grabadas en la retina de la mayoría?

Éste es nuestro top 10, la ‘crème de la crème’ de la National Fotball League (NFL).

1993 fue un año inolvidable, entre otras cosas, gracias a la espectacular aparición del Rey del Pop sobre los escenarios de la Super Bowl. Luz, color, efectos especiales, dos dobles y dos enormes pantallas le sirvieron a Jackson para interpretar un mix de impresión con sus mejores canciones.

¿Recuerdas a los Blues Brothers en la Super Bowl de Nueva Orleans cantando Everybody Needs Somebody to Love y Soul Man ?. ¿Y el juego que dio el acompañamiento de James Brown con su I feel good? ¡Majestuoso!

Ella es comparable al Rey Midas, no toca nada pero su presencia es más que suficiente para hacer que todo lo que le rodea se convierta en oro. Sobre un escenario poco ostentoso una fiera como Tina Turner y su impresionante elenco de animadoras bailando el Rolling in the River hicieron de su actuación un momento irrepetible.

Sobrecogedor, emotivo, emocionante… Apenas un año después del trágico 11-S, el grupo irlandés interpretó algunos de sus mejores temas mientras que, en las pantallas de detrás del escenario, aparecían los nombres de los fallecidos en el atentado terrorista.

“Houston, tenemos un problema”, “¿qué ha pasado?” es lo que muchos se preguntaron al acabar la controvertida actuación de Justin Timberlake y Janet Jackson, en la que la hermana de ‘Jacko’ terminó enseñándonos uno de sus pechos. Desde entonces, y después de la indignación que provocó el famoso pecho de Janet, las emisiones en directo de la Super Bowl van con tres segundos de retraso para poder evitar escenas similares.

Entrega total + talento + emoción = perfección. Jacksonville (Florida) estalló de magia al son de temas como Drive my car, Live and let Die, Get Back y Hey Jude gracias a Sir James Paul McCartney.

Como consecuencia de un retardo de cinco segundos en la actuación de los Stones (impuesto por la organización), los artistas no pudieron cantar Start me up ni Rough Justice. Cuando llegó el momento de Satisfaction, Mick Jagger dijo: “Aquí una que sí nos han dejado cantar”.

Repertorio para “chuparse los oídos” el de Prince. El artista arrancó con Let´s go crazy, continuó con Along The Watchtower, Proud Mary, la canción de los Foo Fighters Best Of You y terminó el show con su maravilloso clásico Purple Rain.

Días antes a su actuación la ambición rubia pronunció las siguientes palabras: “Quiero hacer el mejor show de la Tierra”. No nos atrevemos a afirmar que fue insuperable pero, desde luego, montó un auténtico ESPECTÁCULO.

Un año después, Beyoncé comparó sus fuerzas con las de la Reina del Pop sobre el campo de juego. Aunque el listón estaba muy alto, se defendió como una leona logrando un directo muy digno.