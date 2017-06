Ya nada nos sorprende. Ya nadie se echa las manos a la cabeza – Editorial de Juan Luis Cano.

Los últimos acontecimientos entorno al ya ex jefe de los fiscales anticorrupción son un eslabón más de esta cadena de indignidades que van quedando a la luz desde hace ya algún tiempo, que eran práctica común en nuestro país cuando o nadie las descubría o todos las toleraban. Ya nada nos sorprende. Ya nadie se echa las manos a la cabeza cuando un día se publica que han descubierto, por ejemplo, a otra rana de las de Esperanza Aguirre con 140 lingotes de oro en Suiza y un montón de dinero contante y sonante del que no sabe dar explicaciones acerca de cómo lo obtuvo, ni nadie se sorprende cuando salta a los medios una grabación en la que salen nombres de jueces poniéndoles bajo sospecha por haber resultado ser los deseados por los corruptos…

Ya nadie se sorprende cuando queda de manifiesto, clarísimamente, que desde el gobierno se manipule para moldear la justicia a su propio beneficio, cargados como están de culpas. Nadie se echa las manos a la cabeza cuando cada día se suman a la lista de corruptos nombres nuevos, casos aislados, según quienes convivieron con ellos, los ampararon y los impulsaron en muchas ocasiones, que van engordando la causa general. Sí, ya nadie se sorprende. Lo que no se llega a comprender muy bien es la otra vuelta de tuerca que dan los pillados, los atrapados en el enjambre de la indignidad o quienes les rodean, les defienden o han sido sus compañeros de ruta, cuando al ser atrapados in fraganti, al ser descubiertos en la inmundicia, con las manos manchadas de porquería, salen a las palestras mediáticas, a los estrados, se ponen frente a las pantallas donde todos les ven, regodeándose en sus excusas dando por sentado que la gente es idiota o con la clara intención de recochinearse en su cara

¿A son de qué vienen esos argumentos zafios, increíbles y provocadores del Fiscal General del Estado cuando declara que “no había motivos” para el cese del jefe de los fiscales anticorrupción? ¿A son de qué vienen las palabras de Celia Villalobos preguntando ante los micrófonos que si queremos que los políticos sean pobres de solemnidad? No, señora Villalobos, queremos que los políticos sean honrados, honestos y que los jueces y fiscales cumplan con los requisitos de su función. Sí, señor Maza, sí había motivos para el cese de Moix igual que hay motivos para que no siga investigando a otros por sus conductas e igual que hay motivos para que además de que haya dimitido se les investigue hasta el final. De igual modo que el presidente del Gobierno podría haberse ahorrado el comentario de ayer cuando dijo: “Hacer política es hacer las cosas a lo grande y no ocuparse de chismes”, porque esos chismes nos han llevado a la ruina a los españoles y a lo grande, por lo que se está viendo, lo único que se ha hecho aquí, es robar. El mismo argumento le dedico al portavoz popular, señor Hernando, porque no hacía falta ensalzar los valores de alguien a quien han pillado de lleno metido en la indecencia, echándonos a la cara a los ciudadanos arrogancia y fanfarronería traducidos en elogios al farsante. Sí, podría resumir todo lo anterior diciendo: “Que abusen de nosotros es triste, pero que además se rían por ello en tu cara, es intolerable”, porque también existe la posibilidad de estarse callado. Espero que la valoren, aunque solamente sea por respeto.