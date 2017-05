Ya a la venta tras entradas de The Waterboys para Barcelona y Madrid con M80

Las entradas para los conciertos que The Waterboys darán en noviembre en Barcelona,el día 19, en Barts, dentro del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, y Madrid, el 20, en el Teatro Nuevo Alcalá, ya están a la venta.

Los británicos para presentar un nuevo disco, Out Of All This Blue, que se publicará en septiembre. Con este nuevo álbum el grupo liderado por Mike Scott visita todos los ángulos de su repertorio, que no son pocos, e incluso alguno nuevo, como el del hip hop y la música japonesa.

Pocas bandas han cambiado tanto como ellos desde su formación, que tuvo lugar allá por 1981. Dos años después publicaron su homónimo disco de debut, que junto a los dos siguientes, A Pagan Place (1984) y This Is The Sea (1985), sirvió para establecer su etapa post-punk. Desde entonces música no ha dejado de evolucionar, partiendo de su influyente mezcla de gospel, rock, country y sonido celta en Fisherman’s Blues (1988) y llegando hasta la pasión poética de An Appointment With Mr. Yeats (2011) y la pulsión funk y roots del aclamado Modern Blues (2015).

Los conciertos que ofrecieron en nuestros escenarios durante su última gira dejaron muy alto el listón, mostrando a una banda en la cima de su juego que teje puentes entre la dureza del rock británico e irlandés y el contoneo soul y funk del sur estadounidense.