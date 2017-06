El programa de Buenafuente es uno de los pocos que apuestan por la música en directo de la televisión en España. Acompañados de la Banda de Late Motiv, han pasado por él grandes artistas para deleitarnos con grandes actuaciones.

El último en pasar por su plató ha sido Xoel López, que se ha atrevido a hacer una versión del ‘The way you make me feel’ de Michael Jackson. El tema se lanzó como sencillo de Bad en 1987 y permaneció durante seis semanas en el top 10 de las listas de éxitos.