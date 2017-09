Wake UP! se une a la pasarela de la moda

En Wake UP! esta mañana hemos hecho el cambio de armario con nuestros oyentes. Llega el fresquito y queremos poner música a todas vuestras prendas y épocas que han marcado moda.

Jorge Sánchez e Inés Vila nos hacen un repaso por algunas décadas:

Los 50’s

Un cantante muy conocido de los 50’s fue Elvis Presley ,el encargado de unir el rhytm and blues y el country. Elvis era un blanco que cantaba como negro, y tiempo después se convertiría en el “Rey del rock and roll”, y un ídolo insustituible de los jóvenes. Sin embargo el rock and roll era considerado por los adultos como vulgar y corriente, y la única consecuencia que hicieron estas críticas fue que los jóvenes se acercaran cada vez más éste género musical y lo imitaran aún más. El mejor ejemplo del look impuesto en los 50’s por la música es, sin duda alguna, Elvis Presley; el cual fue altamente criticado por su baile tan vulgar y su atuendo extraño, así como su peinado tan identificable. Sin embargo también hubo otras figuras que identifican a ésta época como Chuck Berry y Jerry Lee Lewis.

Los 60’s

Durante los 60’s hubo nuevas propuestas de baile como pueden ser el madison, fly, pony, Popeye, entre muchos otros; sin embargo el más aceptado sin duda alguna fue el twist popularizado por Chubby Checker. Esto sin duda trajo una moda de vestir totalmente nueva, clásica de ésta década. Pero todo cambió cuando llegó la banda que cambiaría el concepto musical de todos los tiempos: The Beatles.

Los Beatles trajeron consigo una moda propia, en la cual destacaba el peinado, que a diferencia de los 50’s, los hombres usaban el pelo hacia abajo y un poco largo. Su atuendo consistía, en un principio, en trajes conservadores oscuros combinados con corbatas. Conforme pasa el tiempo podremos notar el cambio en el atuendo; al final veremos a unos Beatles extravagantes y con cabello y barba muy largas.Algunos otros grupos importantes de la época fueron The Rolling Stones, Bob Dylan, entre otros.

Los 70’s

La música de los 70’s busca transmitir una idea de insubordinación, rebeldía, protesta y diferencia, para algunos el lema de los 70’s es “somos diferentes porque vamos contra corriente”.

En ésta década destacan artistas como: Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple. Podemos observar un cambio en el estilo de música y armonías de los 70’s con los de otras décadas, ya que en los 70’s hubo otro gran desborde de inconformidad con la guerra de Vietnam y la rebeldía volvió a ser parte importante de la vida de lo jóvenes.

Los 80’s

Durante la década de los ochentas la moda dio un cambio radical, ya que se empezó a utilizar ropa colorida, peinado alocados, maquillaje muy exagerado, hombreras, ropa floja, etc. Todo eso fue impuesto por artistas grandes como Michael Jackson, Madonna, Pink Floyd, etc.

Michael Jackson además de imponer una moda en la forma de vestir también fue novedoso su tan singular baile, el cual fue totalmente revolucionario e innovador. Uno de los mas conocidos fue Bob Marley. Durante su carrera música fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas de ska , rocksteady y reggae The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1981). Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari.

Los 90’s

Durante los 90’s surgen artistas como la princesa del pop Britney Spears, quien fue desde que inició su carrera profesional, todo un éxito. Ella logró imponer modas de vestir, y fue todo un símbolo de los 90’s; actualmente está volviendo al mundo de la música.

Así mismo aparecieron grupos como Air Supply, Nirvanna, U2, Back Street Boys, etc. Debido a la gran diferencia entre unos artistas y otros, surgieron varios estilos y modas de vestir. Cuando lo jóvenes se identificaban con cierto estilo, lo imitaban y es por eso que hay una dificultad mayor al tratar de explicar la moda de los 90’s.