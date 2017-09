Wake UP! recuerda a Amy Winehouse el día en el que cumpliría 34 años

Jorge Sánchez e Inés Vila han recordado esta mañana a una de las grandes de la música. Una joven Amy Winehouse, una voz rasgada que revitalizó el soul y que nos dejó demasiado pronto.

No tenía más que 27 años cuando su vida contó su último día y en aquel mismo instante su nombre se escribió con letras, notas musicales y lágrimas en el club de los 27, un triste grupo que incluye a grandes músicos que, como ella, se despidieron del mundo a la edad de 27 años: Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain… y Amy Winehouse.

Hoy 14 de septiembre Amy Winehouse cumpliría 34 años.

Disfrutad la canción que hemos elegido y de nuestro homenaje Wake UP!

Tears Dry On Their Own – AMY WINEHOUSE

Audio homenaje Amy Winehouse Wake UP!