En Wake UP! encontramos los parecidos más razonables

En Wake UP! arrancamos la semana con parecidos razonables, Jorge Sánchez e Inés Vila han hecho un repaso por algunos de ellos. Y es que dicen que todos tenemos un alma gemela deambulando por el mundo. Lo cierto es que no sólo nos parecemos a otras personas, hay gente que posee un gran parecido con su adorada mascota y gente que se empeña en vestirse o peinarse de forma tan extravagante que no podemos evitar relacionarlo con algún objeto. Actores, cantantes, presentadores y demás…

En Wake UP! destacamos algunos parecidos musicales.

La banda madrileña Templenton nombra a M80 Radio en su tema La Gran Ciudad y además encontramos su gran parecido con el tema Everything Now de Arcade Fire , que actuarán la próxima primavera en nuestro país..

La Gran Ciudad – TEMPLENTON

Everything Now – ARCADE FIRE