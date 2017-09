Estrenamos sección en Wake UP!, cada viernes con Jorge Sánchez e Inés Vila no te pierdas Callejeros musiqueros. Porque en Wake UP! también pateamos las calles. Hoy en Callejeros musiqueros: The Rolling Stones.

Hemos salido a la calle y este ha sido el resultado sobre sus “satánicas majestades”.

Angie - THE ROLLING STONES