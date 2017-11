Vuelve Shania Twain: ocho datos que explican por qué es la mujer líder en ventas

Es la cantante de country que más discos ha vendido de la historia, tiene tres discos de diamante y 20 de platino y, después de 15 años en silencio por una dura situación personal, Shania Twain ha vuelto con Shania Now, su nuevo disco con material inédito, renaciendo una vez más de sus cenizas. Repasamos en ocho curiosidades por qué es la mujer que más discos ha vendido en la historia.

1. Tuvo una dura infancia. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía dos años. Su madre volvió a formar una familia con un indígena ojibwa y tomó de él su apellido artístico. Tuvo una infancia con muchas privaciones, en la que incluso pasó varias noches sin comer, pero encontró refugio en la música. Comenzó a cantar en bares cuando tenía ocho años y comenzó a ser reconocida cuando participó de un concurso de talentos en la televisión a mediados de la década del 80. Todo estaba dado para que pudiera ser reconocida como una gran artista, pero una tragedia le cerró las puertas. Su madre y su padre adoptivo murieron en un accidente automovilístico en 1987, dejándola a ella como responsable de sus tres hermanos menores.

2. Su gran oportunidad. En 1993, cuando tras verla actuar en el hotel, un empresario quedó tan impresionado que le financió la grabación de un demo y le sugirió cambiar su nombre verdadero, Eilleen, por Shania. Esas canciones convencieron a una discográfica, que le editó una placa debut, que no vendió muy bien, pero preparó el camino para The Woman in Me, de 1995, que ganó el premio Grammy a mejor disco de country y a Come on Over de 1997, que fue una explosión gracias a You’re still the one, From this moment on, Man! I feel like a woman y That don’t impress me much, verdaderos himnos de final de década.

3. Sigue en las listas de los más vendidos. Su álbum de 1997, Come on Over, es todavía hoy es el sexto disco más vendido de la historia y el primero de una mujer. Por encima tiene a Thriller, de Michael Jackson, seguido de Back in black, de AC/DC; The dark side of the moon, de Pink Floyd; y Bat out of hell, de Meat Loaf. Si Adele ha vendido 62 millones de sus tres discos, Twain ha despachado 82 millones con tres de sus cuatro álbumes.

4. Man! I feel like a woman: todo un himno intergeneracional. Es una de las canciones más conocidas y que más alegrías de ha dado a la cantante. La letra hace referencia a la necesidad de soltarse el pelo de vez en cuando y dejarse llevar por las ganas de marcha y diversión, sin mayores complicaciones. Como curiosidad, el videoclip es una versión de Addicted to love de Robert Palmer, pero con los papeles de hombre y mujer cambiados y según avanza la canción, va quitándose la ropa masculina para estar cada vez más femenina y atractiva con ropas provocativas.

5. La infidelidad de su marido con su mejor amiga. El productor de esos discos, Robert Lange, se convirtió en su pareja. Se casaron y tuvieron un hijo, pero en 2008 anunciaron su separación, cuando él fue descubierto teniendo un affaire con la mejor amiga de Twain. El divorcio recién llegaría dos años después, en medio de una gran controversia. De hecho, en 2009 Twain publicó una carta diciendo que su situación personal le impedía componer y cantar. Poco después, Shania Twain comenzaría una relación con el empresario suizo Frédéric Thiébaud quien, a su vez, era el ex esposo de la amiga que la había traicionado.

6. La enfermedad que la volvió muda durante años. Fue diagnosticada con una rara forma de disfonía, un desorden en las cuerdas vocales que le impedía no sólo cantar sino, incluso, hablar. Durante años hizo diferentes terapias y tratamientos, pero terminó sometiéndose a una operación que mejoró su condición pero la cambió para siempre. “Me costó mucho acostumbrarme a mi nueva voz y es uno de los obstáculos de mi vida con el que tuve que aprender a lidiar”, dijo en Rolling Stone. Allí, también reveló que está convencida de que su dolencia fue a causa del estrés que le generó su divorcio.

7. Siempre con otros proyectos. Para volver a ganarse a la gente hay que estar ahí y ella lo sabe y, por eso, en estos últimos tiempo se ha dejado ver como jurado invitado en Dancing with the stars, un reality con mucha audiencia. Además, está inmersa en Trading Paint, la próxima película de John Travolta con el que ya se ha dejado ver en varias ocasiones.

8. Twain está lista para volver al ruedo. Hace algunos meses sacó su primer videoclip en quince años y tiene nuevo disco, en la que toca temas más oscuros que los que la hicieron famosas. “Es un álbum más melancólico y mucho más oscuro. Pero componer canciones me ayudó a reconciliarme con muchas cosas que me sucedieron a nivel emocional”, reconoció.