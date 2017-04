Vuelve Salvados y nos lo cuenta JORDI ÉVOLE

El oficio de periodista consiste, básicamente, en hacer preguntas. No cualquier pregunta, sino LA PREGUNTA, así, con mayúsculas. No siempre acertamos y no siempre es fácil conseguir la respuesta. A veces hay que recular, girar a la izquierda, luego a la derecha, coger la rotonda y dar más vuelta para obtenerla, pero obtener la información es como que te toque el premio gordo. Y en este país tenemos un especialista en eso, en hacer la pregunta y obtener la respuesta. Es Jordi Évole y nos cuenta todo sobre la nueva temporada de Salvados.

Aquí la entrevista completa: