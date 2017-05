A ver si no van a ser tan listos los de la Familia Pujol – Editorial de Juan Luis Cano.

A ver si no van a ser tan listos los de la Familia Pujol, incluído el ex Honorable ¿Cómo es posible que después de la purrela de tiempo que hace que les están investigando, con las posibilidades que han tenido para deshacerse de pruebas que les pudieran incriminar, estando todos menos uno en la calle sin, presuntamente, merecerlo, cómo es posible, insisto, que les hayan podido incautar más documentación? Pues sí. Les han cogido con más pruebas que les podrían aún incriminar más y dejar al descubierto sus golferías. Ayer nos contaron los compañeros de la SER que Jordi Pujal padre ordenó transferencias por 838.000 euros desde la Banca Privada de Andorra al Banco de Madrid en 2014, o sea ayer mismo o que era cotitular de la Fundación Panameña Kopeland, a la que la mayoría de sus hijos trasladaron su dinero para tampoco “pagar impuestos en Andorra” ¿Joder, ni en Andorra? ¡Qué manera de rebañar!

También nos enteramos de que Marta Ferrusola, la mamma, mandaba cartas en clave a una banca privada andorrana que les servía para ocultar sus ahorrillos, aunque sabiendo cómo se las gastan estos de la estirpe de los corruptos, tomándonos por idiotas, lo mismo se sacan de la manga otra excusa como la de la herencia y nos dicen que eran bromas epistolares que se gastaba Doña Marta con el responsable del banco, al que conocieron junto a su familia durante un verano en el que coincidieron todos en el mismo camping de Lloret de Mar.

La matriarca del clan Pujol enviaba las misivas con las órdenes pertinentes y daba explicaciones acerca de lo que tenían que hacer los responsables del banco con los dineros y lo hacía presentándose como “La madre Superiora de la congregación dirigiéndose al Reverendo Mosen, supuestamente el responsable del banco, a quien pedía que traspasase don misales de su biblioteca a la del capellán de la parroquia”. De todo esto, los investigadores deducen que donde dice misales hay que poner millones y donde se cita al capellán hay que colocar al su hijo, Jordi Pujol Ferrusola. Yo creo que si todo confirma lo que apuntan las pruebas, esta familia debe pasar antes que después a formar parte de una nueva orden conventual, pero de clausura.

¿Y qué me dicen del papel de la banca andorrana? ¿Cómo se puede ser cómplice de los canallas? ¿Se imaginan ustedes mandando un whatsapp al director de su sucursal diciéndole: “Hermano Jose Luis, soy Sor Pili, que he recibido una revelación divina que me ha dicho que no conste en ningún sitio un ingreso que voy a hacer de 800.000 euros en billetes de 500 que nos ha dejado un alma pía en la puerta del convento, que usted se haga el sueco. La paz sea contigo, hermano.” Y va el director de la sucursal y te hace caso. Pues me da a mí que no podría suceder. Pues en Andorra sí. En Andorra los de los bancos es que son muy devotos. Sin cómplices dispuestos a beneficiarse de los saqueos sería más difícil llevar a cabo atracos y dar salida a lo robado.

Según la UDEF los Pujol llegaron a acumular solamente en Andorra setenta millones y medio de dinero ilícito, pero como salgan a la luz los paraísos fiscales donde tenían fundados monasterios, abadías, prioratos, cenobios y cartujas, me da que la congregación de los hermanos pujolianos y las pujolianas descalzas con botas tienen acumulado más dinero que el propio Vaticano.