A veces no sé si es sano estar al tanto de tantas barbaridades – Editorial de Juan Luis Cano.

Realmente no sé si es sano leer la prensa, escuchar las noticias en la radio, verlas en la televisión. No sé si compensa auto provocarse heridas por las que supurar mala sangre, porque prácticamente cada titular es un tajo que uno se abre en el ánimo. Quienes tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, pero si no… ¡Cuánta podredumbre enquistada, pegada al sistema como grasa maloliente y dañina! Y entonces cada día surge la pregunta irremediable ¿Hasta dónde llegaría esto si de verdad saliera toda la mierda a flote? La superficie del mar común en el que navegamos todos, se cubriría. Voy de los Pujol recaudadores, comisionistas, negreros de billetes, al secretario de estado de seguridad, el número dos del Ministerio del Interior, el ministerio más sensible, del que depende nuestra seguridad y resulta que parece ser que fue él, Jose Antonio Nieto, quien se chivó a Ignacio Glez para que supiese que le iban a investigar ¡Asco! Ahí sigue y respaldado. Deambulo por las páginas y vuelvo a tropezar con el mismo nombre, Ignacio Glez, que según las grabaciones realizadas por la Guardia Civil, le cuenta a Zaplana, que Gallardón infló la compra de una empresa en América en al menos 70 millones, pero que él lo tapó al llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid ¡Arcadas! Zaplana escucha, comenta… Ahí siguen Zaplana, Galladón … Y es cuando piensas de nuevo: “Madre mía, si se supiera toda la verdad de todos los tejemanejes patrios…”

Y cuando vas a volver la cara hastiado ya de repugnancia te das de frente con cifras insultantes, injuriosas, que se te clavan en las niñas de los ojos. Te enteras de que López Madrid, tras su imputación en el caso Lezo dimite de su puesto en OHL, pero le ponen un sueldecillo de tres millones de euros, no vaya a ser que pase hambre mientras espera en la antesala de los malditos. Y cuando crees que eso es todo con lo que puede abofetearte la actualidad del día, te sorprende otra indignidad más y lees que el indecoroso jefe de los fiscales, Manuel Moix mintió cuando aseguró que él nunca intentó apartar a los fiscales que investigaban el caso Lezo. Y otra vez vuelta a indignarte y otra vez te aborda la sospecha y otra vez te preguntas asustado: ¿Hasta dónde han sido y son capaces de llegar quienes sólo han mirado y miran por su maldad? Y me acobardo con cada párrafo que leo y me dan ganas de pasar página y pasar a los deportes ¡Uf, mejor no, que hoy hay Champions!

Veo también que el Congreso ha aprobado una proposición no de ley para sacar los restos de Franco, el dictador, del Valle de los Caídos aún sabiendo que seguirán donde están, porque quienes debieran ponerse manos a la obra están más cerca de la obra que de las manos que deberían transportar el cuerpo y , así que ahí seguirá, devorando, por quién sabe cuánto tiempo, recursos públicos y lamentos que chocan contra el mármol frío de su tumba.

Menos mal que nos queda la música.

IMAGEN DE Fundación APTA