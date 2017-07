Van Morrison anuncia nuevo disco de versiones soul y canciones inéditas

Es una de las mayores leyendas de la música británica, y ha anunciado nuevo disco para después del verano. Van Morrison ya tiene casi listo el que será su 37º álbum de estudio, que se llamará Roll With The Punches y podremos disfrutar el 22 de septiembre, aunque ya se puede reservar.

Ya es posible escuchar el primer adelanto de este nuevo disco, la canción Bring It On Home To Me:

Constará de cinco composiciones nuevas del brillante artista, así como de una interpretación íntima de una serie de clásicos de rhythm and blues (de Bo Diddley, Mose Allison, Sister Rosetta Tharpe y Lightnin’ Hopkins entre otros) escogidos por él mismo.

Esto es lo primero que Van Morrison ha declarado sobre este nuevo disco:

“Desde muy joven conecté con el blues. Lo que tiene el blues es que no lo diseccionas, simplemente lo haces. Nunca he sobreanalizado lo que hago, simplemente lo hago. La música ha de ser eso, simplemente lanzarse a ello, y es la manera en la que funciona el blues. Tengo la suerte de haber conocido a la gente de verdad – gente como John Lee Hooker, Jimmy Witherspoon, Bo Diddley, Little Walter & Mose Allison. Pude relacionarme con ellos y absorber lo que hicieron. Era gente sin ninguna clase de ego y me enseñaron muchísimo.”

“Las canciones de Roll With The Punches – las haya compuesto yo o no – están orientadas a su interpretación. Cada canción es como una historia y yo estoy interpretando esa historia. Esto se ha ido olvidando con los años, porque la gente sobreanaliza las cosas. Fui un intérprete antes de empezar a escribir canciones, y siempre he sentido que eso es lo que hago.”