Van Morrison anuncia nuevo disco para diciembre, el segundo en menos de tres meses

Tras el éxito masivo de su trigésimo séptimo álbum de estudio Roll With the Punches, que alcanzó el nº 3 en la lista de ventas española, Van Morrison ya prepara la publicación del trigésimo octavo.

Llevará por título Versatile y es una prueba más de que Van Morrison trabaja a un ritmo frenético. Uno de los pocos artistas británicos que pueden presumir ser una leyenda viva, demuestra una ética de trabajo que recuerda a la de sus primeras grabaciones, cuando publicaba múltiples LPs en un mismo año. Mientras que en Roll With The Punches era una revisión de una serie de clásicos definitivos del ‘rhythm and blues’ que han acompañado a Van durante toda su vida, ahora, en su nuevo disco, ahondaremos junto a él en algunos de los estándares del jazz vocal más celebrados del siglo XX.

A lo largo de las dieciséis pistas que componen Versatile, Van Morrison interpreta algunas de las piezas que cimentaron la música moderna con su estilo absolutamente único. Junto a canciones que conocimos gracias a Chet Baker, Frank Sinatra, the Righteous Brothers, Tony Bennett y Nat King Cole, Versatile incluye seis impresionantes composiciones nuevas del propio Morrison. Cuenta el artista acerca de este nuevo disco: “Grabar canciones como estas me dio la oportunidad de estirar mi voz y volver a la música que originalmente me inspiró a cantar – ¡el jazz!”.

Escucha aquí los dos primeros adelantos del disco: ‘I Get A Kick Out Of You’ y ‘Makin’ Whoopee’.

Vive el concierto de Van Morrison con su nuevo vinilo firmado

El ‘león de Belfast’ está a punto de llegar con su rugido a Madrid, a la única fecha que tiene confirmada este año en nuestro país. Será el 12 de diciembre, en un concierto en el Wizink Center en el que presentará sus últimos trabajos. Participa y gana una entrada VIP doble y su vinilo firmado por su propio puño y letra.