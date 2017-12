Una oyente de Wake UP! pide a gritos un carril “cole”

Decimos que algo está patas arriba cuando está desordenado, en un estado caótico (de caos). Normalmente se usa en lugares como una habitación, una casa, un almacén o una tienda, pero esta mañana en Wake UP!, Jorge Sánchez e Inés Vila han querido poner patas arriba a los oyentes preguntándoles por las situaciones que han cambiado sus vidas para mejor, como ganar la lotería, el trabajo de tus sueños o ser padres.

El clima también nos a puesto patas arriba cuando Aemet ha activado la alerta roja en el norte de Palencia, León y Burgos con rachas de viento que podrían llegar hasta los 140 kilómetros hora debido al frente que se dejará sentir en las nueve provincias de Castilla y León entre otras.

A Inés Vila una ciudad como Madrid es la que puso su vida patas arriba para bien, vino una vez, se enamoró de Madrid y dijo quiero vivir aquí, esto puso su vida patas arriba para más que bien.

Jorge Sánchez se queda con dos momentos que le pusieron la vida patas arriba de forma más que positiva, el trabajo de sus sueños, la radio, y la mujer de su vida, su mujer. Así da gusto.

Momento oyentes Wake UP!

Desde Zaragoza, uno de nuestros oyentes nos cuenta como su vida se puso patas arriba con la llegada se su hija, el mejor caos que le ha podido pasar.

Paula del Club de los 80, cada mañana su vida se pone patas arriba al llevar a sus hijos al colegio. Pide un carril “cole” a gritos porque es imposible circular a esas horas.

En Wake UP! otra de las cosas que nos ponen patas arriba es la música. Hoy Frank Sinatra cumpliría 102 años y no podemos dejar de recordarle.

Frank Sinatra – I GET A KICK OUT OF YOU

