Una mansión de lujo a cambio de un melón y una botella de vino blanco

¿Te has fijado en que hay personas que disfrutan siempre de suerte? La gente con suerte va por la vida disfrutando de todo y atrayendo cosas buenas. Parece que siempre como arte de magia les vienen abundancias caídas del cielo. Naturalmente, a muchos nos gustaría conocer cuál es el secreto detrás la suerte de esas persona “elegidas”. Esta mañana Jorge Sánchez e Inés Vila han sido afortunados otra mañana más por poder compartir con los oyentes de Wake UP! esos chollos que de vez en cuando nos caen del cielo. ¿Cuál es el mayor chollo o ganga que has conseguido? Nuestro compañero Jorge Sánchez cambió un melón y una botella de vino blanco por una mansión en la costa catalana con todos los lujos imaginables durante veinticuatro horas. Un chollazo en toda regla. Pero ¿existen las gangas de verdad? Tecnología, ropa, petróleo, y un millón de etc, son algunos de los productos que a veces se quedan en un proyecto de chollo.