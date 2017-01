U2 actuará en Barcelona con su gira por los 30 años de ‘The Joshua Tree’

Este año se cumplen treinta años de la salida de The Joshua Tree (1987), un disco bisagra en la historia de U2 y el primero en obtener el premio Grammy como álbum del año. Por ello, el grupo ha anunciado una gira mundial que pasará por el Estadio Olímpico de Barcelona el próximo 18 de julio. Además, Noel Gallagher será el embajador que les apoyará en sus conciertos en Europa con su banda Noel Gallagher’s High Flying Birds.

El aniversario del disco no pasará desapercibido para el cuarteto. En un video compartido en Facebook en Navidad confirmaron que tienen planeado hacer una serie de conciertos especiales haciendo una retrospectiva del disco. “El próximo año (2017) va a ser un gran año para el grupo U2. Tenemos Songs of Experience que viene, y en honor a los 30 años de The Joshua Tree, vamos a realizar algunos espectáculos muy, muy especiales“, anunció Bono.

Es un movimiento inesperado dado que la banda, que en sus 40 años de carrera nunca antes había visitado un álbum anterior. Pero el clima político en los EEUU puede haber forzado este movimiento, pues The Joshua Tree fue escrito en parte como una represión del entonces presidente republicano Ronald Reagan y la banda utilizó su gira del álbum para criticar las políticas del momento. Como críticos con el presidente electo Trump que son, pueden estar revisando este enfoque esta vez.

La gira comenzará en Vancouver el 12 de mayo y viajará alrededor de estadios en los Estados Unidos antes de llegar a Europa en julio. Las entradas salen a la venta el 16 de enero a las 10 horas ticketmaster.es y livenation.es



