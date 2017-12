U2 se convierten en músicos callejeros en las calles de Nueva York

El nuevo disco de U2, Songs of Experience, ya es una realidad. Después de un largo tiempo de espera y muchas valoraciones de todo tipo, los irlandeses han vuelto con nuevo trabajo y están inmersos en el proceso de promoción del mismo.

Como suele ser habitual, no solo se han dejado caer por programas de éxito como Saturday Night Live para cantar en directo, sino que siguen ingeniándoselas para llamar la atención. Y si es centrándose en las calles de su adorada Nueva York, mejor que mejor. Algo escondido en un callejón para poder pasar lo más inadvertido posible, el grupo de Bono interpretó en vivo Get out of your own way, una de las nuevas canciones de su disco.

Después de que sonaran los primeros acordes, un grupo de fans comenzó a acercarse para grabar con sus teléfonos móviles, antes de que el cuarteto se lanzara a la calle 26, debajo del Highline de la Gran Manzana, incluso para parar el tráfico.