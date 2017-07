U2 y Noel Gallagher cantan ‘Don’t Look Back in Anger’

La girapor el aniversario de The Joshua Tree de U2 está siendo verdaderamente histórica. Como han venido haciendo con teloneros ilustres como Mumford & Sons o The Lumineers en su gira por Norteamérica, los irlandeses cumplieron con la norma no escrita de invitar a grandes artistas cantar con ellos en su reciente concierto en Londres.

En este caso, igual que ocurrirá el 18 de julio en Barcelona, Bono y compañía tienen a Noel Gallagher como telonero en toda su gira europea. Para gustazo de los asistentes, U2 y el ex-Oasis interpretaron juntos el mítico Don’t Look Back in Anger, que además fue dedicado a las víctimas del atentado terrorista de Manchester. Aquí, el brillante resultado: