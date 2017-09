U2 loves NY: la historia de amor de los irlandeses con la Gran Manzana

El nuevo single de U2, que nos presentó hace unas semanas, ya tiene videoclip. Se trata de You’re the Best Thing About Me, el adelanto de ‘Songs of Experience’, que llegará a finales de año, y su video no hace sino reafirmar esa gran relación de admiración que los irlandeses tienen con Nueva York.

Tiene cierta reminiscencia a Where the Streets Have No Name, cuando veíamos al grupo encima de un tejado, y muestra una ciudad con la Estatua de la Libertad como eje del video. También en este caso se asemeja con otro de los videos más famosos de la banda de Bono, en el que circula sobre un vehículo por las principales calles de la ciudad. Es ‘Because of you’, uno de los temas de How to Dismantle an Atomic Bomb, de 2004.

Por superto, hay que recordar la canción New York, que siempre la banda irlandesa ha contado que está dedicada a Joey Ramone.

También pudimos verles en 2025 como parte de un sketch del programa de Jimmy Fallon, pero esta vez no fue en las alturas ni rodando por las calles de la Gran Manzana, sino debajo de ellas, en em metro de Nueva York disfrazados para evitar ser reconocidos.