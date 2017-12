U2 le coge el gusto a tocar como músicos callejeros, ahora en Berlín

Después de aparecer por sorpresa en un callejón poco concurrido de las calles de su querida Nueva York, U2 ha vuelto a la calle para promocionar su reciente nuevo disco, Songs of Experience, el decimocuarto de su carrera.

Esta vez han sido el vocalista Bono y el guitarrista The Edge los que se han lanzado al subsuelo de Berlín para tocar uno de sus temas nuevos, Get out of your own way, y dos de sus más grandes clásicos, Sunday bloody sunday y One. Ante la atenta mirada de todos los usuarios de la línea U2 del metro de la capital alemana, la banda ha vuelto a demostrar que es una de las mayores bandas de rock de la actualidad.