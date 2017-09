U2 estrenan el primer single de su nuevo disco: ‘You’re the Best Thing About Me’

Ya podemos disfrutar del primer single de Songs of Experience, el nuevo disco de U2 que llegará a las tiendas el próximo mes de diciembre. You’re the Best Thing About Me viene acompañado de una imagen de Sian Evans,, la hija de The Edge, obra del prestigioso fotógrafo Anton Corbijn.

The Edge da detalles sobre el nuevo disco

Los compañeros de Lo Más 40 han conseguido hablar con The Edge, el guitarrista de U2, sobre los detalles de este single y del disco que están a punto de presentar. Escucha sus declaraciones:

“En U2 no estamos satisfechos solamente con sacar un nuevo disco que sea una especie de réplica de algo que ya hayamos hecho en el pasado, y cada vez que nos metemos en el estudio es para conectarnos con la cultura musical del momento y para ponernos al día como si fuera nuestro primer trabajo, así que con este álbum nos preocupaban sobre todo las canciones, realmente queríamos que este disco tuviera melodías buenas y clásicas. Se está produciendo un fenómeno raro últimamente; si enciendes la radio o miras las listas, hay muy pocas bandas, incluso muy pocas guitarras que realmente se escuchen en la radio… así que, de nuevo, el reto está en cómo utilizar lo que somos como grupo, nuestra química como banda".

Es la tercera canción del disco, después de haber escuchado The Little Things That Give You Away durante la gira The Joshua Tree 2017 y The Blackout, estrenada en directo a través de su página de Facebook.

Songs of Experience es el lanzamiento que, tres años después, acompaña a Songs of Innocence, los dos títulos que dibujan la inspiración de una colección de poemas, Songs Of Innocence & Of Experience, del poeta inglés del siglo XVIII Guillermo Blake.

Mientras que Songs of Innocence trazó las primeras influencias y experiencias de la banda a finales de los 70 y principios de los 80, el nuevo álbum es una colección de canciones en forma de cartas íntimas a lugares y personas cercanas al corazón del cantante: familia, amigos, fans, incluso a él mismo.