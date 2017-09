U2 estrena dos temas en directo y arremete contra Trump en televisión

Después de sacar a la luz el primer single de Songs of Experience, la banda irlandesa se ha puesto manos a la obra para promocionar el disco que saldrá a la venta a final de año.

Esta semana, U2 era el invitado en el programa de Jimmy Fallon de la NBC, donde Bono y The Edge han hablado de su nuevo single y de la gira de aniversario. Luego, Adam Clayton y Larry Mullen Jr se les unieron para interpretar dos canciones en vivo.

La primera de ellas, una versión de Bullet The Blue Sky, tema del disco The Joshua Tree, que ha cumplido 30 años, que incluyó algunos dardos contra Donald Trump. Bono cambió algo la letra para la ocasión cantando versos como: “El suelo sacude pero los niños no pueden llorar, vaporizados en un solo tuit, el emperador se levanta de su trono de oro, nunca sabiendo nunca siendo conocido. Las luces están en la casa de los presidentes. Dios mío, nunca me he sentido tan solo. Fuera está América”.

Tras este mensaje en forma de canción, lleó el turno de You’re The Best Thing About Me, primer single de su nuevo disco.