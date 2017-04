Transparencia Internacional confirma lo que todos sabíamos – Editorial de Juan Luis Cano.

Una de las frases que dicen más de la tolerancia con la maldad que tenemos en este país es la de “si eso lo sabía todo el mundo” y además no hay una sola vez que no venga precedida de una adversidad. Por ejemplo ¿Quién no sabía en España desde hace muchísimos años que la corrupción se ocultaba detrás de la obra pública? Nadie. Lo malo es cuando alguien externo nos lo echa a la cara, porque no nos queda otro remedio que agachar la cabeza y darnos la vuelta avergonzados. Es lo que ha hecho Transparencia Internacional, que ha publicado un informe en el que dice que España está muy por detrás de sus vecinos europeos en cuanto a equidad y formalidad en las contrataciones de obras públicas, pero bueno, eso aquí lo sabía todo el mundo. Y el modus operandi es muy conocido: Se decide a qué empresa se le va a conceder la obra, que casualmente suele coincidir o bien con la de algún colega o bien con la de quien se ha dejado caer por donde ellos ya saben con sobres para lo que ellos ya saben o simplemente porque es la de los nuestros. Esta oferta presenta la oferta por una cantidad con la que ninguna otra empresa puede competir y una vez iniciada la obra, se aprueba una modificación de presupuesto y a otra cosa mariposa.

Este es uno de los procederes fácilmente detectables y difíciles de impedir o al menos lo era. En los últimos años no hay pueblo en España que no tenga un palacio de Congresos con capacidad para 3000 personas, con salas multiusos, aparcamiento para 2000 coches y sala de exposiciones, aunque la localidad no tenga más de 500 habitantes. Tendrían que haberse celebrado aquí todos los congresos del mundo y aún así nos habrían sobrado fechas para que todas las orquestas y grupos de Europa, incluida Turquía hubiesen dado, como mínimo tres conciertos cada uno. Eso por no mencionar los aeropuertos porque ya están más que mencionados, las rotondas, que se hacían hasta en los caminos rurales, y se decoraban con esculturas a cual más fea, que coño, ya que adornas, adorna con gusto, por lo menos pon enanitos de jardín, que son un clásico, pero no, se elegían las cosas más inconcebibles y feas posibles siempre y cuando fueran obra de algún familiar de algún concejal, alcalde, diputado o miembro destacado del partido.

Las aceras también fueron en su momento objetivo del corrupto, lo que pasa es que daban poco de sí. A pesar de ello ¿cuántas veces hemos visto como se levantaban y se volvían a acerar calles y calles en nuestros pueblos y ciudades sin motivo aparente? Justo cuando empezó la crisis, agotado el mundo aeropuertil, tenían los padres de la corrupción puestos sus ojos en el mar. Los puertos empezaban a ser sus siguientes objetivos. Pasándose por el forro de sus ansias las necesidades reales de las localidades costeras ya había más de uno y más de dos a punto de comenzar a construirse, sin tener en cuenta los destrozos medioambientales por la repercusión que una obra así tiene en las mareas y los fondos marinos y la biodiversidad. El corrupto no ve más allá de sus codicias. Transparencia Internacional lo ha sabido, lo mismo que aquí desde siempre lo sabía todo el mundo, pero Transparencia Internacional lo dice y se va. Nosotros nos quedamos y luego tenemos que decidir qué nos da igual y qué no.