Tom Chaplin – Still Waiting

El primer álbum en solitario de Tom Chaplin, The Wave ha debutado en el Nº 3 de las listas británicas. Tom describe el álbum como: “una narración que traza el camino de la oscuridad a la luz con ‘Still Waiting’ enraizada en la parte más sombría”.

Ahora llega el vídeo de su tercer single, Still Waiting, compuesta por Tom y Dan Heath y producida por Matt Hales. Su clip musical ha sido dirigido por Kevin Godley (U2, Blur), también responsable del video del tema de Keane ‘Is It Any Wonder?’.