El disco más vendido de la historia no tiene rival, lleva décadas siéndolo y parece que la tendencia se mantiene. Thriller, el sexto disco y obra cumbre de Michael Jackson, cumple 35 años. De él se extrajeron siete sencillos y es imposible calcular el número de copias vendidas. Tiene unas ventas estimadas de 65 millones, aunque si tenemos en cuenta la reedición por su 25 aniversario y todas las copias piratas, no es exagerado afirmar que supera los 100 millones.

Pero, ¿a qué se debe este éxito arrollador?

1. Extramadamente minucioso en su composición

Todos somos conscientes de lo meticuloso que Jackson era con cada trabajo que llevaba a cabo. El artista se reunió con el productor de Off the Wall Quincy Jones para grabar el que sería sexto álbum de estudio. Ambos trabajaron juntos en alrededor de treinta canciones, nueve de las cuales fueron incluidas en la configuración final del álbum.​ Thriller fue grabado entre abril y noviembre de 1982, con un presupuesto de 750 000 dólares. Cuenta el ingeniero de sonido Bruce Swedien que al revisar el long play los surcos estaban demasiado juntos y eso no funcionaba para Michael. Quincy Jones lo entendió y se pasaron varios días editando y mezclando de nuevo cada canción. “Vamos a sacar este disco como se debe”, les dijo.

2. Arrollador éxito entre la crítica y el público

Thriller se llevó ocho premios Grammy en la edición celebrada en 1984, batiendo todos los récords hasta la fecha. El Rey del Pop lanzó siete sencillos a la radio y todos entraron al top ten de Billboard Hot 100. Thriller permaneció durante casi dos años y medio en la lista de álbumes de Billboard y posee un récord de 37 semanas en el número 1. Fue el primer álbum en la historia que se mantuvo cada una de sus primeras 80 semanas en el Top 10 de la lista, un logro sólo alcanzado por otro álbum en las más de tres décadas que han pasado desde entonces. Durante su semana #112 en la lista Billboard de álbumes, se convirtió en el primer título que alcanzaba la certificación de 20 discos Multi-Platino, y fue número 1 en prácticamente todos los países del mundo.

3. Lucha contra la discriminación racial

La aparición de este trabajo discrográfico supuso un choque con la discriminación racial de la época, apareciendo por primera vez una persona de color en los videoclips de la MTV. Aunque no fue lo único que cambió, ya que hasta el presidente Ronald Reagan abrió las puertas de la Casa Blanca a Michael Jackson. Para un artista negro en la década de 1980, el éxito de Jackson no tenía precedentes. Según The Washington Post, Thriller allanó el camino para otros artistas afroamericanos como Prince y su The Girl Is Mine se considera acreditada para promover el amor interracial en la radio.​

4. La verdadera joya: el videoclip

El cortometaje, que dura 14 minutos, fue meticulosamente estructurado con detalles que incluían efectos especiales, sonidos, voces y maquillaje, además de una coreografía memorable que sigue siendo imitada y replicada por sus seguidores. Costó 500.000 dólares. Su director John Landis explicó que lo que quería reflejar era el miedo de Jackson a crecer. Se estrenó en cine, como si fuera una película de Hollywood. Su coreografía también ha batido récords, como el conseguido en México en agosto de 2009 cuando se reunieron 50.000 personas en la explanada del Monumento a la Revolución para recrear esta icónica secuencia de baile; se entró así al libro de los Récords Guinness.

5. Colaboraciones estelares

Varios miembros de la banda Toto participaron como músicos de sesión, los guitarristas Eddie Van Halen y Steve Lukather tocaron en Beat it, y Michael incluso compuso una canción con Paul McCartney (The girl is mine el primer single). Fue en 1981 cuando el Rey del pop telefoneó a McCartney y le propuso una doble colaboración en los futuros LP de ambos. A partir de ahí nació una bonita amistad entre ambos que, lamentablemente, acabaría tiempo después pues cuestiones de derechos.