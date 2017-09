The Who y Guns N’ Roses convierten la Cidade do Rock en una auténtica Paradise City

En la tercera jornada del fin de semana rockero de Rock in Río que estamos viviendo en Brasil nos dieron casi las cuatro de la mañana. La hora hasta la que nos tuvo enganchados Guns N’ Roses a su dilatado y jugoso directo, en el que Slash impartió una auténtica cátedra de guitarra de rock. ¡Bravo!

Anoche Guns N’ Roses convirtió la Cidade do Rock en una auténtica ‘Paradise City’. ¡Más info de los últimos conciertos que estamos viviendo en Brasil en nuestra web! #rockinrio2017 Una publicación compartida de M80 Radio (@m80radio_) el 24 de Sep de 2017 a la(s) 1:40 PDT

Salvaje fue también el directo de otros veteranos que cambiaron para siempre la historia del rock, como salvaje es la manera en la que Pete Townshend sigue aporreando su guitarra. Si quieres verle en acción, no dejes de mirar nuestras stories en Instagram.

Bom día!! Sigue la magia 🎸🇧🇷#rockinrio2017 Uma publicação compartilhada por Mónica Ordóñez (@monicaordonez_) em Set 24, 2017 às 8:54 PDT

The Who en vivo en Rock in Río 2017