The Smiths reeditan ‘The Queen Is Dead’, el disco que cambió el pop británico

Está considerado por la crítica como el mejor álbum de The Smiths, y es que The Queen Is Dead, que se publicó en el verano de 1986 y su aparición supuso el inicio de un nuevo ciclo en la historia del pop británico cuyos efectos perduran hoy en día. Se ha publicado en todo el mundo una nueva edición remasterizada y completada con jugoso contenido extra.

Es la primera vez que el catálogo del grupo ha sido revisado. Morrissey y Johnny Marr han estado involucrados en la producción de esta reedición. El cantante ha declarado recientemente: “No puedes grabar y esperar que tu público apruebe lo que has hecho, o que lo haga la crítica, o la radio. Sólo progresas cuando te preguntas si un genio anormalmente científico aprobaría lo que has grabado.

La reedición de The Queen Is Dead se pone a la venta en los siguientes formatos:

– 3CD+DVD. Contiene la edición remasterizada del álbum en el 2017, un disco de 13 canciones con maquetas, algunas de ellas inéditas, y caras B y un disco con un concierto inédito grabado el 5 de Agosto de 1986 en Boston, que incluye 13 canciones. El DVD contiene la película “The Queen Is Dead” realizada por Derek Jarman y que incluía varios videos del disco.

– 2CD, con el disco orginal remasterizado y el segundo disco de maquetas y caras B

– Caja de 5LPs que contiene el disco original remasterizado y el contenido extra (maquetas, caras B y concierto)

– Edición digital

Desde Manchester hasta el fin del mundo, The Smiths construyeron un universo propio que mezclaba bruma, melancolía, rockabilly, Oscar Wilde y pop para grabar alguno de los discos más brillantes de la música británica y sembrar el camino por el que han transcurrido bandas como The Stone Roses, Oasis, Blur, Ryan Adams o The XX.