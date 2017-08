The Killers publica nuevo videoclip: ‘Run for cover’

El próximo 22 de septiembre podremos disfrutar de Wonderful, wonderful, el sexto álbum de estudio de The Killers. En junio ya desvelaron The Man, su primer single, y ahora es el turno de Run For Cover, el segundo adelanto del grupo que viene acompañado de un enérgico videoclip.

El cuarteto de Las Vegas deja el protagonismo en este video a una mujer, que viaja por la carretra para acabar en un atropello en el que hace arder un coche con un coctel molotov. Está dirigido a cámara lenta por Tarik Mikou, con tonos en blanco y negro que contrastan con las continuas llamas.

The Killers no paran con la promoción de su nuevo disco, y hace unos días también protagonizaron un anuncio del combate de boxeo entre Floyd Mayweather y Conor McGregor que se podrá ver en septiembre en Estados Unidos.