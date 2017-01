La banda de folk de Seattle, The Head And The Heart, regresa a España a principios de febrero.

En concreto, lo hará en Barcelona el 4 de febrero, en la Razzmatazz, y el 5 de febrero en la Joy Eslava de Madrid.

El pasado mes de septiembre, les pudimos escuchar en directo en Arriba España. Os dejamos con los vídeos de aquel día por si no pudiste verlo o simplemente quieres repetir

Actuación en Arriba España ¡Mira el vídeo!

¡Y si te has quedado con ganas de más! Dale al play