The Cranberries posponen los conciertos de Madrid y Barcelona por motivos de salud

La banda irlandesa The Cranberries, se encuentran inmersos en la gira de presentación de su nuevo disco, Something Else, en el que se apoyan de un acompañamiento orquestal para interpretar sus temas de siempre.

Sin embargo, el grupo ha anunciado que se han visto obligados a posponer todos los conciertos desde este miércoles 24 de mayo hasta el próximo 16 de junio, previsto en Amsterdam. La causa es una enfermedad de la vocalista, Dolores O’Riordan, que deberá guardar reposo durante las próximas cuatro semanas según preescripción médica. De esta forma, las fechas previstas para que el grupo actuara en Madrid y Barcelona, los días 4 y 5 de junio, serán modificadas por otras que se anunciarán próximamente.

De esta forma, las entradas vendidas para los shows previstos serán válidas para las nuevas fechas que anunciaremos en cuanto estén disponibles. También se reembolsará el importe de las mismas en caso de no asistir.

“Lamentablemente, Dolores O’Riordan ha sido obligada por sus doctores a dejar de trabajar inmediatamente durante las cuatro próximas semanas por motivos médicos. Esto significa que, tristemente, los siguientes shows no se celebrarán como estaban planeados”, han publicado en su Facebook oficial.