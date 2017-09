The Corrs estrena el primer adelanto de su nuevo disco: ‘Son of Salomon’

No cabe duda que el nuevo disco de The Corrs, anunciado para el 10 de noviembre, será uno de los lanzamientos del otoño. Después de dos años de silencio desde White Light, la banda irlandesa volverá a la escena musical con Jupiter Calling.

Las novedades no se están haciendo esperar, y los hermanos han publicado un primer adelanto del álbum. ‘Son of Salomon’ es una balada irlandesa de manual, con un carácter medieval muy marcado, con violines, pianos, flautas y una épica muy potentes.

Sobre este nuevo trabajo, Andrea Corr ha hablado de la experiencia de trabajar con el productor: “Cuando empezamos a probar la primera canción, a la segunda o tercera toma, T-Bone nos dijo que ya teníamos la definitiva. Nos quedamos perplejos. Acto seguido nos explicó que el encanto del momento se podía perder si la repetíamos demasiado. En aquel momento nos percatamos de que el disco iba a ser muy especial“.

Desde su debut, Forgiven, not forgotten, en 1995, The Corrs ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo, a la vez de inmortalizar éxitos como ‘Breathless’, ‘Runaway’, ‘Dreams’ o ‘What can I do’. Tras un parón que les mantuvo alejados de los escenarios durante nueve años, Andrea, Sharon, Caroline y Jim Corr regresaron en 2015 con White light.