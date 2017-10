Texas pierde el control en su nuevo videoclip

Texas están de vuelta con Jump On Board, nuevo álbum de una de las bandas más queridas de Gran Bretaña. Firmados con BMG, crearon un clásico pop absoluto que regresa a la pista de baile con el primer single: Let’s Work It Out, y han vuelto con nuevo material, esta vez con video incluido.

Se trata de Can’t Control, nuevo single que sigue la estela del anterior grabado casi íntegramente en blanco y negro con una Sharleen Spiteri muy entragda.

Texas, en noviembre en España

Este otoño tenemos una cita con el regreso a España de una de las bandas referenciales del britpop, con tres décadas de éxitos a sus espaldas. Texas, la banda escocesa de rock alternativo, trae a España su nuevo álbum, ‘Jump On Board’, que presentará el 25 de noviembre en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 26 de noviembre en la sala Vistalegre de Madrid. Las entradas ya están a la venta en los puntos habituales.