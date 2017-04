“Tercera Guerra Mundial”, récord de búsquedas en google – Editorial de Juan Luis Cano.

El récord de búsquedas en Google lo ha conseguido la frase “Tercera Guerra Mundial” y todo porque la chulería y la insensatez son ingredientes indispensables para que se arme una trifulca. Los que somos de barrio sabemos que para que se líe una pelea no hace falta que uno de los contrincantes haga nada al otro, sino que basta con que uno de ellos tenga mayor facilidad para perder los nervios ante lo que considere una provocación, que no siempre tiene por qué serlo, realmente, para un ser humano normal. Más de una vez he visto yo liarse una gorda con un comentario del tipo “Por qué has mirado a mi chica”. Los chulos si son fuertes se hacen más chulos y si se encuentran frente a otro como ellos se hacen más chulos y más fuertes. El verdadero problema está cuando uno suelta la primera mano, porque entonces ya el furor lo ciega todo y la gresca no hay quien la pare. Ninguno de los contendientes atenderá a razones ni se pondrá a calibrar las consecuencias de sus actos. Exactamente en esas estamos con dos chulos, fuertes y enfurecidos que tienen al mundo acojonado por si uno de ellos mira a la chica del otro. A Trump y A Kim Jong Un no creo que les preocupe mucho algo que vaya más allá de su propio ego y la posibilidad de demostrar que son más machos que nadie. Miles de veces hemos escuchado decir que el sueño americano se basa en que cualquiera puede llegar a ser presidente de los EEUU y efectivamente lo hemos comprobado, el presidente de EEUU ha llegado a ser cualquiera y ese cualquiera ha resultado ser un inculto, chulo, arrogante, inconsciente, xenófobo y dispuesto a demostrar al mundo que el que tiene la bomba más larga es él. El gran problema es que ha buscado al enemigo más peligroso para el resto de los seres humanos que vivimos en este machacado planeta, porque el norcoreano Kim Jong Un tampoco se queda atrás en incultura, chulería, arrogancia, inconsciencia y xenofobia.

Todos los expertos coinciden en pensar que el lanzamiento de la madre de todas las bombas ha sido, por parte de la administración Trump, toda una declaración de intenciones y que ha dejado claro que el siguiente paso solamente puede ser uno y da miedo hasta pronunciarlo.

De momento la situación es la siguiente: El presupuesto de defensa en EEUU ha aumentado un 10% y ya era una barbaridad. El Secretario de Defensa nombrado por Trump es apodado “Perro Loco” y ha estado en todas las operaciones de combate que ha llevado a cabo su país en los últimos 20 años. El número 2 del presidente norteamericano, Mike Pence, ha dicho desde una franja desmilitarizada, existente entre las dos Coreas, que la paciencia estratégica de su país se ha agotado y que todas las opciones están sobre la mesa. Por su parte Corea del Norte continúa con su demostración de fuerza y no se corta a la hora de seguir haciendo ensayos nucleares, aunque el último le haya fallado. En medio de todo este embrollo está Putin, que me temo que es el verdadero objetivo de las iras americanas.

Como veis, tranquilos, lo que se dice tranquilos no parece que podamos estar. Ojalá que Melania Trump no sea el tipo de mujer que le gusta a Kim Jong Un y así no ose mirarla, no vaya a ser que el americano encuentre la excusa perfecta para ofenderse y se líe ¿Será posible que todo se vaya a ir a la mierda antes de que vea yo ganar una Champions al Atleti?

IMAGEN DE: www.mundoesotericoparanormal.com